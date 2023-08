Dabei bei den Tagen der offenen Bundesregierung am 19. und 20. August

Logo: Bündnis AGG Reform Jetzt!

Foto: Bündnis AGG Reform Jetzt!

Berlin (kobinet) "Am Samstag, 19., und Sonntag, 20. August 2023, laden das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und das Bundespresseamt wieder zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung ein. Beim Blick hinter die Kulissen können Bürgerinnen und Bürger auch direkt mit Regierungsmitgliedern ins Gespräch kommen", heißt es in der Einladung der Bundesregierung. Dieses Angebot zum Dialog nutzt auch das Bündnis AGG Reform Jetzt, um für die längst überfällige Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zu werben. Wer mit einigen Vertreter*innen des Bündnisses auf Tour durch die Ministerien gehen will, kann am Samstag, 19. August, um 9:50 Uhr zum Treffpunkt am Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz kommen.

Aber auch für diejenigen, die es nicht zum Treffen am Brandenburer Tor schaffen oder allein auf Tour gehen wollen, bietet das Programm eine Reihe von spannenden Veranstaltungen.

Link zu weiteren Infos zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung und zum Programm

„Die Tage der offenen Tür der Bundesregierung sind eine gute Gelegenheit mit verschiedenen Akteur*innen zum Teil sehr unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Und Gesprächsbedarf haben wir vor allem im Hinblick auf die längst überfällige Schaffung von gesetzlichen Regelungen zur Barrierefreiheit und gegen Diskriminierungen“, erklärte Ottmar Miles-Paul von der LIGA Selbstvertretung, der beim Rundgang mit dem Bündnis AGG Reform Jetzt dabei sein wird.