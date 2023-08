Ich habe was, was du nicht siehst – Infos zu unsichtbaren Behinderungen

Logo Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "'Das ist der Parkplatz für Behinderte! Du darfst hier gar nicht halten!' – Menschen mit einer unsichtbaren Behinderung erleben diese Anschuldigungen häufig. Dabei gibt es viele Erkrankungen, die von außen nicht sichtbar sind. Was sind das für Krankheiten? Und wie können Außenstehende rücksichtsvoll agieren?" Diesen Fragen geht die Aktion Mensch in einem Beitrag nach, der in ihrem letzten Newsletter angekündigt wurde.

Link zum Beitrag der Aktion Mensch über unsichtbare Behinderungen und Erkrankungen