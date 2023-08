Neues Angebot der arbeitsgemeinschaft behinderung und medien

München (kobinet) Ab heute, dem 14. August 2023, starten die arbeitsgemeinschaft behinderung und medien (abm) wir mit einem neuen Serviceangebot. "Wir werden Ihnen ab sofort und täglich von Montag bis Freitag in zwei Programmblöcken ein mehrstündiges, speziell für Sie zusammengestelltes Potpourri mit spannenden Highlights aus unserem TV-Programm anbieten. Jeweils von 18:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr, und von 20:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr sind wir für Sie auf Sendung. Ein Pilotprojekt, das schon einmal bis zum Jahresende gesichert ist", teilte Hermann Hoebel von der abm mit.

„Der Clou dabei: Wir präsentieren unsere Sendefolgen natürlich (auch) inklusiv und berücksichtigen innerhalb einer Woche alle unsere Zielgruppen: Konkret werden wir am Dienstag und Donnerstag jeweils das gleiche Programm für unsere hörbehinderten / nicht hörenden Zuschauer komplett mit Gebärdensprachdolmetscher zeigen, während am Mittwoch und Freitag für sehbehinderte / nicht sehende Zuschauer dann alles mit Audiodeskription angeboten wird. Zum Start am Montag gibt es für alle anderen Zuschauer die Sendungen jeweils ohne Zusatzdienste“, heißt es in der Ankündigung und weiter. „In der darauffolgenden Woche wechseln wir dann den Ausstrahlungsrhythmus. Gebärdensprache gibt es am Montag und Donnerstag, Audiodeskription am Dienstag und Freitag; am Mittwoch alles ohne Zusatzdienste.

Empfangen kann man das neue Angebot über sämtliche internetfähigen Geräte, Computer, Laptops, Tablets, Mobiltelefone oder über ein an das Internet angeschlossene TV-Gerät.

Link für Montag, 14.8.23 (ohne Zusatzdienste):

https://youtu.be/seJAXT2F4tI

Link für Dienstag, 15.8.23 (mit DGS):

https://youtu.be/NNBDOgLD5-U

Link für Mittwoch, 16.8.23 (mit AD):

https://youtu.be/tj-b1rGw2Tw

Link für Donnerstag, 17.8.23 (mit DGS):

https://youtu.be/hLtb0ZKVi4k

Link für Freitag, 18.8.23 (mit AD):

https://youtu.be/mYI3uCArf3c