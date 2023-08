Grenzenlos Urlaub am Stettiner Haff

Kutter Lütt Matten auf dem Stettiner Haff

Foto: sch

Berlin (kobinet) Mit dem Kutter Lütt Matten kommen die Berliner Urlauber in einer viertel Stunde von Altwarp nach Nowe Warpno. Neben den Fährfahrteh zu dem hübschen Städtchen auf der polnischen Seite bietet der Kutter auch Rundfahrten auf dem Stettiner Haff und Touren mit Schaufischen an. Ein Ehepaaar in Rollstühlen meldet sich gerade noch vor dem Ablegen zu einer Rundfahrt an. Es hat Unterkunft in einer Ferienwohnung gleich am Hafen von Altwarp gefunden.

Nach wenigen Schritten von der Anlegestelle in Neuwarp ist das Rathaus von 1697 nicht zu übersehen – ein Denkmal ohne Beispiel. Es ist das einzige Fachwerk-Rathaus in Polen, das heutzutage seine ursprüngliche Funktion erfüllt. Am Rathaus erinnert eine Skulptur an den deutschen Maler Hans Hartig, dessen Werk mit der Stadt verbunden ist.

Geradenwegs gehts zur barrrierefreien Uferpromenade. Hier offeriert Magdalena mit ihrem Eisladen „Süße Ecke“ an diesem sonnigen Vormittag eine leckere Erfrischung: Softeis „Karamell salzig“. Mit Hinweis auf die „Schrägen für Rollstuhlfahrer“ sagt sie: „Bei uns sollen sich alle Gäste willkommen fühlen!“ Die Kreuzbergerin, die in ihrem Heimatbezirk fast jeden guten Italiener mit immer neuen Eiskreationen kennt, ist begeistert.

Auf der Halbinsel gibt es weder eine Tankstelle noch eine Autowerkstatt. Deutsche Besucher, die nur wegen der niedrigeren Preise für Benzin und Zigaretten kommen, sind beim Bummel durch Neuwarp nicht anzutreffen. Den gut sortierten Tante-Emma-Laden in der Hauptstraße müssen wir verpassen. Keine Zeit mehr etwas einzukaufen, der Kutter Lütt Matten legt pünktlich zur Rückfahrt ab.

Die neuen Ferienhäuser am Hafen von Altwarp, so der Tourismusverein Stettiner Haff, „eignen sich für die ganze Familie und sind barrierefrei modern und innovativ ausgestattet“. Die Möglichkeiten für einen „Urlaub ohne Grenzen“ seien in den letzten Jahren größer geworden. Im Seebad Ueckermünde nahe des Leuchtturms biete das Zentrum für Erlebnispädagogik und Umweltbildung für Kinder und Jugendliche das ganze Jahr barrierefreie Naturerlebnisse und eröffne viele Möglichkeiten eines abenteuerorientierten Lernens.

Hier ist der Heimahafen des Rolliseglers „Waffen von Ueckermünde“ Der Zweimaster ist seit 2007 im Einsatz. Die weitesten Reisen führten mit inklusiver Crew bis nach Dänemark und Schweden. Noch bis in den Oktober hinein sind einige Termine für ein- oder mehrtägige Segeltörns frei.