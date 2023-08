Sonderheft für blinde Fußballfreunde

Fußballspieler

Foto: Pixabay/OpenClipart-Vectors

MARBURG (kobinet) Zum Auftakt der neuen Fußball Bundesliga Saison ist ein Punktschrift-Sonderheft erschienen. Es wurde, wie seit nun fast 30 Jahren, von der Deutschen Blindenstudienanstalt (blista) in Zusammenarbeit mit dem Sportmagazin „kicker“ produziert. Das aktuelle, zirka. 200 Seiten starke Heft enthält unter anderem den Rahmenterminkalender für das Spieljahr 2023/24, viele Angaben über Vereine und Spieler der 1. und 2. Bundesliga, deren Spielpläne sowie den Spielplan der 3. Liga.

Zum ersten Mal wurde der Punktschriftausgabe optional eine Daisy-CD zur Seite gestellt, auf der viele weitere Inhalte des Kicker-Schwarzschriftheftes und ein besonderes Vorwort enthalten sind.

Heft und Kombi-Pack (Punktschrift plus Daisy-CD) können ab sofort bei der Deutschen Blindenstudienanstalt unter Telefon 06421 606470 oder per E-Mail gegen eine Schutzgebühr von 26,00 Euro für die Ausgabe in Punktschrift beziehungsweise 40,000 Euro für den Kombi-Pack bestellt werden:

Hörenswert sind aber auch der bundesweit einzigartige „Sportinformationsdienst für Blinde“ der blista sowie das monatlich erscheinende Hörmagazin „Einwurf“. Ein kostenloses Probeexemplar vom „Einwurf“ können blinde und sehbehinderte Sportfans per E-Mail oder Telefon: 06421 606 470 bestellen.