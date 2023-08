Projekt „In Zukunft inklusiv“ im Kreis Kleve gestartet

Kleve (kobinet) Im Kreis Kleve ist das Projekt "In Zukunft inklusiv.“ zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an den Start gegangen. Auf dieses Projekt und einen entsprechenden Beitrag in der NRZ hat der kommunalpolitisch aktive Bruno Janßen aus Kleve die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. "Mit dem Start des Projekts 'In Zukunft inklusiv' geht der Kreis Kleve einen wichtigen Schritt in Richtung inklusive Gesellschaft. Gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW werden gezielte Maßnahmen entwickelt, um die gesellschaftliche und politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Kreis Kleve nachhaltig zu verbessern", heißt es in der NRZ zum neuen Projekt.

Link zum NRZ-Bericht zum neuen Inklusionsprojekt