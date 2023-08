Offener Brief zu Diskriminierungen bei der Bahn

ICE mit großem Rollizeichen

Foto: ISL

Berlin (kobinet) Morena Eckert ist Bloggerin und Rollstuhlfahrerin. Sie fährt gerne mit der Bahn, aber leider gibt es immer mal wieder Diskriminierungen gegenüber Menschen mit Behinderung, wie zuletzt bei ihrer Fahrt von Basel nach Berlin. Deshalb hat sie einen offenen Brief in der Hoffnung geschrieben, dass die von ihr zuletzt erlebte Situation publik gemacht wird und im besten Fall auch eine Änderung durch die Deutsche Bahn erfolgt, damit Menschen mit Mobilitätseinschränkung in Zukunft weniger diskriminiert werden.

„Am 25.07.2023 wollte ich von Basel Badischer Bahnhof nach Berlin fahren. Die Fahrt ist schon seit 14.06.2023 angemeldet, die Hinfahrt lief problemlos. In Basel startete mein erster Zug. Ich bin auf den Hublift und die DB-Mitarbeiterin hat ihn wie immer mit dem Fußpedal nach oben gemacht. Er bewegte sich aber, wie auch beim letzten Mal, nur ca. 10 cm nach oben und die Mitarbeiterin äußerte, dass ich zu viel wiege“, so beginnt der Bericht von Morena Eckert über ihre Bahnfahrt.

