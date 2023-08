Jürgen Dusel: Wer Inklusion in Frage stellt, greift die Demokratie an

Jürgen Dusel

Foto: Henning Schacht

Berlin (kobinet) "Wer Inklusion in Frage stelle, greife die Demokratie an", mit diesen klaren Worten reagierte der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel gegenüber dem Deutschlandfunk auf die inklusionsfeindlichen Äußerungen von Björn Höcke.

Gleichberechtigte Teilhabe an allen Lebensbereichen sei ein Menschenrecht und ein zentraler Wert der Demokratie. Wer Inklusion in Frage stelle, greife die Demokratie an, teilte Jürgen Dusel gegenüber dem Deutschlandfunk mit. Höcke hatte im MDR gesagt, man müsse das Bildungssystem von – Zitat – „Ideologieprojekten“ wie der Inklusion und anderem „befreien“.

