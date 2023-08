Staatenprüfung macht deutlich, dass UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtend ist

Katrin Langensiepen mit Schild: Equality hurts no one

Foto: Katrin Langensiepen

Brüssel (kobinet) Der Prozess der Staatenprüfung durch den Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen macht nach Ansicht der Europaabgeordneten der Grünen, Katrin Langensiepen, deutlich, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtend ist. Als EU Abgeordnete wird sie am 29. und 30. August 2023 in Genf bei der Staatenprüfung Deutschlands dabei sein und ein genaues Auge darauf werfen, wo es bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland noch hapert. Durch ihre Anwesenheit in Genf will sie aber auch die Akteur*innen der Zivilgesellschaft unterstützen, mehr Sichtbarkeit für Inklusion zu erlangen, wie Katrin Langensiepen in ihrem Statement vor der Staatenprüfung Deutschlands zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gegenüber den kobinet-nachrichten deutlich macht.

„Die EU Mitgliedstaaten müssen die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) umsetzen! Noch immer herrscht in den EU Ländern der Glaube, dass die fehlende Umsetzung niemand merkt und viele ducken sich weg. Der Staatenbericht macht immer wieder deutlich, dass die Umsetzung sehr wohl verpflichtend ist. Mit der Unterzeichnung hat sich auch Deutschland, als einer der großen EU Mitgliedstaaten, verpflichtet, Menschenrechte zu wahren. Jedes behinderte Kind hat ein Recht auf gleichberechtigte Schulbildung und darauf, nicht in Sondereinrichtungen wegverwahrt und dann schnurstracks in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) versorgt zu werden. EU weit ist dies noch häufig der Fall“, teilte Katrin Langensiepen gegenüber den kobinet-nachrichten mit.

„Spanien bietet hier ein gutes Beispiel, wenn es um den inklusive Arbeitsmarkt geht. Das Prinzip der Schutz- und Schonräume aber auch des finanziellen Profits sitzt bei vielen noch tief. Als EU Abgeordnete werde ich in Genf ein genaues Auge darauf werfen, aber auch mit den Elternvertretungen beispielsweise von Mittendrin e.V. für inklusive Sichtbarkeit unterstützend vor Ort sein“, teilte Katrin Langensiepen in ihrem Statement zur Staatenprüfung Deutschlands zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gegenüber den kobinet-nachrichten mit.

