Psychiatrie-Slam made by Rheinland-Pfalz in Wien

Wien (kobinet) Die Universität Wien lädt zur 25. Tagung "Die subjektive Seite der Schizophrenie“ (SuSe 2023) ein. Das Motto lautet dieses Mal: "Human, bedürfnisorientiert, emanzipiert - was braucht es für das nächste Vierteljahrhundert?“ Die Tagung findet vom 30.08. - 1.09.2023 in Wien statt und bietet eine Plattform für Fachkompetenz, Erfahrungsexpert*innen und Angehörige zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch "auf Augenhöhe“. Mit dabei: ist auch die Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz. Die “Zwei Ver-rückten Visionäre” aus Rheinland-Pfalz setzen sich für eine bedürfnisorientierte und emanzipierte Zukunft von Menschen mit psychischen Erkrankungen und deren Angehörigen ein. Mit ihrem selbstgemachten 5-minütigen Video wollen sie dazu beitragen, dass sich hierzu neue Ansätze entwickeln und weitergedacht wird, um eine bessere Zukunft zu gestalten.

Gestartet wird auf der SuSe 2023 ein Diskurs um Innovation, Allianzen und Zukunft in der Psychiatrie. Gemeinsam wollen die Teilnehmer*innen die Herausforderungen verstehen, Kipppunkte identifizieren und neue Gestaltungsmöglichkeiten in der Psychiatrie allgemein und spezifisch in der Behandlung von Schizophrenie erkunden. In Zeiten von Klima, Krieg und Krise nehmen die psychischen Belastungen in vielfältiger Weise und unterschiedlichen Symptomen zu. Die SuSe 2023 will daher einen Beitrag dazu leisten, das Leben für die Betroffenen zu verstehen und zu verbessern.

Hochkarätige internationale Referenten*Innen gestalten das 3-tägige Tagungsprogramm. Doch auch die Betroffenen und Angehörigen kommen zu Wort und haben die Möglichkeit ihr Bild von der Psychiatrie in der Öffentlichkeit neu und in lockerer Weise zu ver-rücken. In der Abendveranstaltung am 30.08.2023 werden alle eingereichten Videos nacheinander im Kino gezeigt und im Anschluss von einer hochkarätigen Jury und dem Publikum gewürdigt und prämiert.

Interessierte sind bereits jetzt herzlich eingeladen, sich den Video-Beitrag aus Rheinland-Pfalz auf der Webseite der Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener RLP anzuschauen; https://shpe-rlp.de/suse-2023.html

Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es bei der Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener RLP unter [email protected] oder auf der Webseite der Veranstalter: https://www.diesubjektiveseite.org/