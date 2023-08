LVR-Autismusfachtagung am 31. August in Köln

Logo LVR Qualität für Menschen

Köln (kobinet) Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) lädt für den 31. August 2023 zu einer Autismusfachtagung unter dem Motto "Autismus Neurotypisch und Neurodivers" ein. An der kostenfreien Tagung ist sowohl eine Präsenz- also auch eine Online-Teilnahme möglich.

„Psychische Erkrankungen betreffen in wesentlichen Aspekten Störungen der sozialen Interaktion – so auch die Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Doch Diagnosen und Einschätzungen zu ASS orientieren sich an den bekannten Symptomen und dem klassischen Bild von Jungen und Männern mit ASS. Es zeigt sich aber, dass diese Beschreibungen und Maßstäbe größtenteils nicht auf Mädchen und Frauen zutreffen. Unter anderem steht dieser Missstand im Mittelpunkt der diesjährigen LVR-Fachtagung zumThema Autismus. Was ist so anders und besonders bei Mädchen und jungen Frauen mit ASS? Wie stellt sich die Lebenssituation betroffener Menschen dar? Was sind die neuesten Erkenntnisse aus Forschung und Therapie? Diesen Fragen gehen Fachleute aus den Bereichen Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenpsychiatrie als auch Betroffene und Angehörige am 31. August 2023 bei der LVR-Fachtagung auf den Grund. Vorträge und eine abschließende Podiumsdiskussion erwartet Interessierte, die sowohl online als auch vor Ort an der Veranstaltung in Köln-Deutz teilnehmen können“, heißt es in der Ankündigung der LVR-Fachtagung.

Die Tagung findet in den Räumen Rhein/Ruhr/Erft im LVR-Horion-Haus in Köln und online am 31. August 2023 von 9:00 bis 17:15 Uhr statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

