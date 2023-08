Barrierefreies Open-Air-Sommerkino auf dem Alsterdorfer Markt

Hamburg (kobinet) Sommerzeit ist Freiluft-Kinozeit! Ab diesem Freitag, dem 11. August bis zum 8. September 2023, zeigt die Evangelische Stiftung Alsterdorf (ESA) jeden Freitag - jeweils bei Sonnenuntergang - ausgewählte Filme mit Untertiteln und Audiodeskription in Hamburgs einzigem, komplett barrierefreien Open-Air-Kino. Neben aktuellen Produktionen aus Deutschland steht auch eine Komödie aus Frankreich auf dem genreübergreifenden Programm. Eine Programmänderung gibt es am 25. August: Statt „Schmetterlinge im Ohr“ wird "Monsieur Claude und sein großes Fest“ gezeigt, heißt es in der Ankündigung der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA).

Besucher*innen des Sommerkinos, die die Audiodeskription in Anspruch nehmen möchten, sollten dabei möglichst eigene Kopfhörer mit Miniklinke-Anschluss (Kopfhörerbuchse beim Handy) mitbringen. Snacks und Getränke finden sich in den anliegenden Geschäften und der Gastronomie rund um den Alsterdorfer Markt, können aber auch von zuhause mitgebracht werden. Es wird empfohlen, eigene Sitzmöglichkeiten wie zum Beispiel Klappstühle oder Picknickdecken mitzubringen. Alternativ können entsprechende Sitzgelegenheiten für 4 Euro angemietet werden. Vor Ort finden sich zudem eine behindertengerechte Zuwegung und rollstuhlgerechte Toiletten. Das Sommerkino wird unterstützt vom Hamburg Airport und vom Förderkreis der ESA. Die Filmauswahl erfolgt in Kooperation mit dem Alabama-Kino. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich aber über Spenden für weitere barrierefreie Veranstaltungen.

