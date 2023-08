Eis-Mobil in Erfurt mit leckerem Eis und Jobs für behinderte Menschen

Titelbild des Films zum Eis-Mobil in Erfurt

Foto: Aktion Mensch

Erfurt (kobinet) Am 4. August 2023 hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) die Aktion Schichtende in Werkstätten für behinderte Menschen zugunsten von inklusiven Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gestartet. Das Café "Konfetti“ im egapark Erfurt zeigt, wie das gehen kann. Dort gibt es alles, was das Herz von Eis-Liebhaber*innen höherschlagen lässt: Viele handgemachte Eissorten, leckere Toppings, Waffeln und Gebäck stehen zur Auswahl. Beim Inklusionsunternehmen der Lebenshilfe arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung in festen, sozialversicherungspflichtigen Jobs zusammen.

Nicht nur im Café, auch an verschiedenen Stellen im Park und im Stadtgebiet verkauft das inklusive Team mit einem neuen Eis-Mobil seine Waren. Dank einer Förderung durch die Aktion Mensch konnte nun ein neues Eis-Mobil angeschafft werden, mit dem die Mitarbeitenden mit und ohne Behinderung den Kund*innen eine kühle Erfrischung bringen können. „So gelingt Inklusion am Arbeitsplatz“, heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch.

Link zum Bericht mit einem Kurzfilm der Aktion Mensch über das Projekt

Link zum Bericht über die Aktion Schichtende der ISL

Am 29. und 30. August 2023 wird sich der Ausschuss für die Rechte behinderter Menschen der Vereinten Nationen bei der Staatenprüfung Deutschlands sicherlich auch mit der Frage beschäftigen, wie hierzulande der Übergang von Werkstätten für behinderte Menschen vorangetrieben wurde.