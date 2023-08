Wissenschaftliche Mitarbeit für Projekt zur UN-BRK im Saarland gesucht

Logo Deutsches Institut für Menschenrechte

Berlin (kobinet) Das Deutsche Institut für Menschenrechte sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt / spätestens zum 01.01.2024 eine*n wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, Teilzeitstelle ist möglich. Die Stelle wird entsprechend Entgeltgruppe 13 TVöD (Bund) vergütet und ist bis zum 31.12.2024 befristet. Eine Verlängerung wird angestrebt. Dienstort ist Berlin, auf Wunsch auch Saarbrücken. Gesucht wird eine wissenschaftliche Mitarbeit im Projekt Saarland Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention, wie es in einer Stellenausschreibung des Deutschen Insituts für Menschenrechte heißt.

Die Bewerbungsfrist endet am 31.08.2023 um 12.00 Uhr (Eingang Ihrer vollständigen Unterlagen am Institut). Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in der Woche ab dem 25.09.2023 in Berlin oder über Zoom statt. Der genaue Termin wird mit der Einladung bekannt gegeben. Reisekosten innerhalb Deutschlands können nach BRKG erstattet werden. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung“, heißt es vonseiten des Deutschen Instituts für Menschenrechte.

Link zur Stellenauschreibung und weiteren Infos