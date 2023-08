Grenzen sind relativ Festival in Hamburg

No body found to use for abstract...

Foto: Mischa Gohlke

Hamburg (kobinet) Der Hamburger Verein “Grenzen sind relativ” ( www.grenzensindrelativ.de ) veranstaltet am Samstag, 19. August 2023 von 14:00 bis 23:00 Uhr auf dem Spielbudenplatz (Reeperbahn Hamburg) das “Grenzen sind relativ Festival” mit Bühnenprogramm, Network-Area und interaktiven Erlebniswelten. Darauf hat der Gittarist und die treibende Kraft des Vereins, Mischa Gohlke, die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht.

„LIVE ON STAGE sind SUPERBAD! mit einem MashUp aus Funk/HipHop/Afro/Soul, Ausnahme-Drummer und One-Man-Party ODED KAFRI, der Sänger von Orange Blue VOLKAN BAYDAR & BAND mit Soul-Songs der 60er, PENSEN PALETTI (Das Pack, Monsters of Liedermaching) mit seiner Bumm-Gitarre, der Singer & Songwriter KIEPER, das virtuose Powertrio um den Gitarristen und Festival-Initiator MISCHA GOHLKE, Ben Schütz & Maxi Klotmann von BODY RHYTHM HAMBURG, das inklusive Profitheater MINOTAUROS KOMPANIE, die Calypso Army (Trio) und Tänzerin Selvia von der HIPHOP ACADEMY HAMBURG sowie diverse SPECIAL GUESTS und einige ÜBERRASCHUNGS-ACTS. Durch das Programm führt Kulturmanager und Moderator MARKUS RIEMANN“, heißt es u.a. in der Ankündigung des Festivals.

Link zu den Infos zum Festival: https://www.grenzensindrelativ.de/grenzen-sind-relativ-festival-2023