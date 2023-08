Logo der hessenschau

Foto: hr

Marburg (kobinet) "Ali Can Pektas gehört zu den besten Blindenfußballern Deutschlands. Der Marburger steht kurz vor dem Gewinn der nächsten Meisterschaft. Sein Ziel danach: die Paralympischen Spiele in Paris", so heißt es in der Einführung einer Reportage der hessenschau, auf die Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Link zum Filmbericht der hessenschau und weiteren Infos dazu