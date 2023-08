IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im Juli 2023

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kniebis (kobinet) "Warum Genf und Gleichbehandlung nicht nur mit dem selben Buchstaben beginnen", so titelt der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) Sascha Lang den Monatsrückblick zur Behindertenpolitik auf den Juli 2023. Zusammen mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul blickt Sascha Lang auf die Ereignisse und Berichterstattung der kobinet-nachrichten im Juni 2023 in Sachen Behindertenpolitik zurück und beleuchtet dabei eine Reihe aktueller Themen. Die beiden blicken aber auch voraus, auf die Staatenprüfungen von Deutschland und Österreich zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im August.

„Kurz vor der Sommerpause vom IGEL-Podcast werfen wir nochmals einen Blick auf die Aktualität im Monat Juli. Was war los in der Behindertenpolitik. Die AGG-Reform, der Staatenbericht in Genf, alles Themen, die bereits im Juli dominierten, aber erst demnächst heiße Eisen werden. Wir analysieren diese Themen mit dem kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast mit dem Rückblick auf die Behindertenpolitik im Juli 2023.

