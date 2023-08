Antidiskriminierungsreform lässt weiter auf sich warten

Sharepic: AGG Reform Jetzt

Berlin (kobinet) Während das Bündnis AGG Reform Jetzt derzeit davon ausgeht, dass Ende August bzw. Anfang September 2023 Eckpunkte für die von der rot-grün-gelben Regierungskoalition versprochene Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) vom Bundesjustizministerium veröffentlicht werden, dürfte es wohl länger dauern, bis das Gesetzgebungsverfahren für die Reform richtig eingeläutet wird. In einem Brief an die LIGA Selbstvertretung, die sich wegen der AGG-Reform an Bundesjustizminister Buschmann gewandt hatte, machte die Staatssekretärin im Bundesministerium der Justiz, Dr. Angelika Schlunck, deutlich, dass das Gesetzesvorhaben in diesem Jahr zunächst ministeriumsintern bearbeitet werde. Den Hinweis darauf, dass im Anschluss daran genügend Zeit für eine intensive Erörtertung der Vorschläge verbleibe, will der Sprecher der LIGA Selbstvertretung, Ottmar Miles-Paul, nicht unwidersprochen stehen lassen.

„Es ist gut, dass das Bundesministerium der Justiz mit dem Schreiben an die LIGA Selbstvertretung, das in ähnlicher Form auch an andere Akteur*innen versandt wurde, endlich offiziell auf die Forderungen eines breiten Bündnisses für eine umfassende Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) reagiert. Angesichts der Tatsache der bereits bisher äusserst schleppenden Umsetzung des im Koalitionsvertrag verankerten Vorhabens ist die erneute Vertröstung aber alles andere als befriedigend. Benachteiligte Menschen, die sich in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens nach wie vor massiven Diskriminierungen ausgesetzt sehen, haben wenig Verständnis dafür, dass sie fast 17 Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes immer noch auf eine längst überfällige Reform warten müssen. Jeder Tag mit weiteren Diskriminierungen ist ein Tag zu viel. Das muss auch das Bundesjustizministerium endlich verstehen“, erklärte Ottmar Miles-Paul, Sprecher der LIGA Selbstvertretung, dem Zusammenschluss von Selbstvertretungsorganisationen behinderter Menschen auf Bundesebene.

Es sei beschämend, dass während sich die rot-grün-gelbe Regierungskoalition langsam aber sicher ihrer Halbzeit nähere, gerade Vorhaben die benachteiligte Gruppen, wie behinderte Menschen, betreffen, immer noch auf die lange Bank geschoben werden. Gerade von der FDP, habe man sich nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags erwartet, dass diese als dem freiheitlichen Gedanken verpflichtete Partei Vorreiter und nicht Bremser in Prozessen wie der Antidiskriminierungsgesetzgebung sei. Hier gehe es schließlich um fundamentale Freiheiten von vielen ganz unterschiedlichen Menschen, die täglich durch massive Diskriminierungen immer noch weitgehend ohne gesetzliche Handhabe mit Füßen getreten werden, betonte Ottmar Miles-Paul. Vom FDP-geführten Bundesjustizministerium, das bei der AGG-Reform federführend ist, habe man sich viel mehr erwartet.

Mit 25 über X (vormals Twitter) verbreiteten Sharepic zeigt der Deutsche Behindertenrat (DBR) mittels einer Social Media Aktion auf, wo behinderte Menschen im Alltag immer noch diskriminiert werden und warum die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) dringend nötig ist. Die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag geregelt, dass das seit 2006 geltende AGG reformiert werden soll. Bisher liegen immer noch kein Referentenentwurf und auch keine Eckpunkte zur Gesetzesreform des Bundesjustizministeriums vor.

Da aufgrund veränderter Bedingungen bei X (vormals Twitter) die Tweets nur noch von Menschen aufgerufen werden können, die bei X registriert sind, haben die kobinet-nachrichten die Inhalte der Tweets in ihren Berichten wiedergegeben. Neben den Tweets, die in der letzten Meldung der Social Media Aktion im kobinet-Bericht aufgelistet sind, können die einzelnen Beispielen unter folgenden Links in den kobinet-nachrichten aufgerufen werden:

