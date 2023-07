Plakat zum Festival Gemeinsam für Alle in Rostock

Foto: all inKlusiv Rostock

Rostock (kobinet) Wenn die Sommerferien fast vorbei sind, startet die zweite Auflage des interdisziplinären Inklusionsfestivals in Rostock. Unter dem Motto "Gemeinsam für Alle" wird dort vom 24. bis 26. August 2023 das Miteinander von Menschen ohne und mit Behinderungen begangen. "Rund 12 Prozent der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen haben eine körperliche oder kognitive Behinderung, sind hör- oder sehbehindert oder psychisch beeinträchtigt. Der Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft findet jedoch im Alltag kaum statt: Das wollen wir mit unserem - von Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk initiierten - Festival ändern, indem wir inklusive Veranstaltungen anbieten, die ein weites Interessenspektrum innerhalb der Bereiche Kultur, Gesundheit, Familie, Wissen und Sport abdecken", heißt es vonseiten des Vereins all inKlusiv Rostock.

Neu ist in diesem Jahr die thematische Säule „Gesundheit“. Menschen mit und ohne Behinderungen sind eingeladen, am 25.8. (Freitag) ab 9 Uhr unter Anleitung von vital & physio im Kurpark Warnemünde Bewegungs-, Koordinations- und Entspannungsübungen zu erlernen, die im Sitzen, Stehen und Liegen durchgeführt werden können. Zeitgleich beginnt im aja Warnemünde ein Schnupperkurs „Wassergewöhnung und Schwimmen für behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene“, den die prominente Para-Schwimmerin Kirsten Bruhn anleitet. Weitere Infos: https://all-inklusiv-rostock.de/wp-content/uploads/2023/07/aiR2023-flyer-schwimmen.jpg

„GEMEINSAM lernen“ heißt es am 25.8. nachmittags in der Ulmen-Mensa: Den Auftakt ins Programm macht um 14.30 Uhr Marco Höster, der monatlich eine plattdeutsche Hör-CD für Sehbehinderte und passionierte Plattschnacker herausgibt. Um 15 Uhr schließt sich ein Vortrag der Arbeitsagentur Rostock über Inklusion im Job an. Vom Leben mit Cochlea-Implantat berichtet ab 16 Uhr Jacqueline Prinz, und der Augenarzt Dr. Dirk Harder erzählt ab 17 Uhr von seiner Mission, Menschen in Afrika das Augenlicht wiederzugeben. Zum Abschluss des Programms geht es ab 18 Uhr bei einem Vortrag der DGBS Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen um die Stigmatisierung psychisch Erkrankter.

Bei allen genannten Veranstaltungen gilt: Eintritt frei, Austritt mit Hut. Weitere Infos gibt’s unter www.all-inklusiv-rostock.de.