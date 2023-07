Umfrage zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in den Kommunen

Siegen (kobinet) Das Zentrum für Planung und Entwicklung Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen führt das Forschungs- und Entwicklungsprojekt "UN-Behindertenrechtskonvention in den Kommunen“ durch. Auftraggeberin ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das ZPE kooperiert mit der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR). Untersucht werden die systematische Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und die damit verbundenen Prozesse. Wer systematische Planungsaktivitäten – vor allem in kleineren Städten und Gemeinden – kennt, die man nicht ohne Weiteres im Internet findet, wird gebeten, diese Informationen an das Projekt zu senden, wie es im Newsletter der hessischen Landesbehindertenbeauftragten Rika Esser heißt.

Ein des Projektes Ziel ist, zukünftige Unterstützungsangebote für Kommunen zu entwickeln. Akuell findet eine Bestandsaufnahme statt: In welcher Weise sind Kommunen in Deutschland aktiv geworden, um ein inklusives Gemeinwesen zu entwickeln? Wenn Sie systematische Planungsaktivitäten – vor allem in kleineren Städten und Gemeinden – kennen, die man nicht ohne Weiteres im Internet findet, dann können Sie die Information über folgenden Link übermitteln:

Link zur Umfrage des ZPE: https://umfragen.uni-siegen.de/index.php/178159?lang=de