Bereits rund 1.800 öffentliche Einrichtungen in Sachsen barrierefreier gestaltet

DRESDEN (kobinet) Bereits zum zehnten Mal wurde im Jahr 2023 in Sachsen das Investitionsprogramm »Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle« aufgelegt. Damit können Umbaumaßnahmen oder die Installation von Beschriftungen und Leitsystemen in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Einrichtungen, zum Beispiel im Kultur-, Freizeit-, Bildungs- oder Gesundheitsbereich gefördert werden, um dort Barrieren abzuschaffen. Ziel dieses Programmes ist es insgesamt, Menschen eine bessere Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen.

Im Rahmen des Programmes „Lieblingsplätze für alle“ wurden bereits rund 1.800 öffentliche Einrichtungen im Freistaat barrierefreier gestaltet

Die Bandbreite der geförderten Maßnahmen reicht dabei von der baulichen Anpassung von Wegführung zum Beispiel im Zoo Dresden, über die barrierefreie Einrichtung oder den barrierefreien Zugang zu Arztpraxen bis hin zum Einbau einer induktiven Höranlage auf dem Theaterkahn in Dresden. Über dieses Programm wurde ebenso die Anschaffung von Schwimmbadliftern in verschiedenen Bädern oder ein rollstuhlgerechtes Motorboot auf dem Chemnitzer Schlossteich gefördert.