Tagung zum Perspektivwechsel Sehbehinderung und Blindheit im Museum

Hamburg (kobinet) Im Rahmen einer Förderung durch den Fonds KULTUR FÜR ALLE! veranstaltet die Hamburger Kunsthalle am 26. und 27. Oktober 2023 eine zweitägige wissenschaftliche Tagung zum Thema PERSPEKTIVWECHSEL! Sehbehinderung und Blindheit im Museum. Die Tagung richtet sich an alle Interessierten, darunter insbesondere Vertreter/-innen der Zielgruppe, Fachleute auf dem Gebiet der Inklusion, Kolleg/-innen aus der Museumswelt sowie explizit an Akteur/-innen der Kunst- und Kulturvermittlung, heißt es in der Ankündigung der Tagung, auf die Sabine Lohner die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat.

Link zum Programm, zur Anmeldung und weiteren Infos