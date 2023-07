Kurs zur Beteiligung im Gesundheitswesen und partizipativen Forschung

Neuruppin (kobinet) Bei einem geplanten berufsbegleitenden Kursangebot an der Medizinischen Hochschule Brandenburg geht es um das Thema Partizipation im Gesundheitswesen und partizipative Forschung. Das Angebot richtet sich an Menschen mit chronischen Erkrankungen, psychischen Krisenerfahrungen und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und deren Angehörige, die sich in den Bereichen medizinische Versorgung/Forschung beteiligen wollen oder dies bereits tun. Der Kurs umfasst knapp 400 Stunden und erstreckt sich über drei Semester Online und in Präsenz, heißt es in der Ankündigung. Bis zum 31. August 2023 ist die Bewerbung hierfür noch möglich.

„Unterschiedliche Module sind vorgesehen, in denen Wissen und Erfahrungen vermittelt oder ausgetauscht werden. Als Eintrittsbedingungen sind keine bestimmten schulischen oder beruflichen Qualifikationen notwendig. Der Kursabschluss wird mit einem Zertifikat belegt, das für andere Studien anrechenbar ist. Wenn Sie Interesse haben, am Kurs teilzunehmen, schreiben Sie bitte bis zum 31.8.2023 eine Mail an [email protected]„, heißt es in der Ankündigung.

Link zur Ausschreibung und weiteren Infos