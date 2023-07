EU-Parlament will Zwangssterilisation verbieten

No body found to use for abstract...

Foto: gemeinfrei

Brüssel (kobinet) "Frauen mit Behinderung dürfen in vielen EU-Staaten noch immer zwangssterilisiert werden. Das EU-Parlament drängt auf ein Verbot der Praxis. Jetzt sind Rat und Kommission gefragt." Dies berichtet das ZDF.

Das Europäische Parlament will dem ZDF-Bericht zufolge jetzt eine einheitliche Regelung für alle Mitgliedsstaaten schaffen. In der vergangenen Woche habe sich der zuständige Ausschuss auf eine gemeinsame Position verständigt, das Plenum dürfte in der kommenden Woche zustimmen. Dann werde das EU-Parlament voraussichtlich fordern, neben anderen Formen sexualisierter Gewalt auch die Zwangssterilisierung zu kriminalisieren. „Wir fordern den Rat und die Kommission dringlichst auf, unsere Vorschläge anzunehmen und dieser spezifischen Gewalt ein Ende zu setzen“, wird die Europa-Abgeordnete der Grünen, Katrin Langensiepen, im ZDF-Bericht vom 8.7.2023 zitiert.

Link zum ZDF-Bericht vom 8.7.2023