Deutscher Behindertenrat bedankt sich für Unterstützung für AGG-Reform

Sharepic zum Dank des DBR für Social Media Unterstützung

Foto: DBR

Kassel / Berlin (kobinet) "Danke für die Klicks, Likes und Retweets! AGG Reform Jetzt" Mit dieser Nachricht aus der Reihe "Neulich im Alltag" mit konkreten Beispielen zur Diskriminierung behinderter Menschen im Hinblick auf die nötige Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) hat sich der Deutsche Behindertenrat (DBR) für die breite Unterstützung seiner Social Media Aktion auf X (vormals Twitter) bedankt.

„Danke an Alle!! Bis heute Morgen haben die 24 Tweets 60.166 Klicks, 897 Likes und 599 Retweets erhalten. Sowie 13.834 Klicks über kommentierte Tweets. Wir bleiben dran! Weiter so!“ Dies teilte der Deutsche Behindertenrat am 18. Juli via Twitter mit, so dass mittlerweile wohl eine ganze Reihe weiterer Klicks und Retweets der Social Media Kampagne dazugekommen sind.

Link zum Tweet des DBR

Mit 25 über X (vormals Twitter) verbreiteten Sharepic zeigt der Deutsche Behindertenrat (DBR) mittels einer Social Media Aktion auf, wo behinderte Menschen im Alltag immer noch diskriminiert werden und warum die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) dringend nötig ist. Die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag geregelt, dass das seit 2006 geltende AGG reformiert werden soll. Bisher liegen immer noch kein Referentenentwurf und auch keine Eckpunkte zur Gesetzesreform des Bundesjustizministeriums vor.

Da aufgrund veränderter Bedingungen bei X (vormals Twitter) die Tweets nur noch von Menschen aufgerufen werden können, die bei X registriert sind, haben die kobinet-nachrichten die Inhalte der Tweets in ihren Berichten wiedergegeben. Neben den Tweets, die in der letzten Meldung der Social Media Aktion im kobinet-Bericht aufgelistet sind, können die einzelnen Beispielen unter folgenden Links in den kobinet-nachrichten aufgerufen werden:

Link zu weiteren Infos zum Bündnis AGG Reform Jetzt mit der Möglichkeit, sich bzw. eine Organisation als Unterstüter*in der Kampagne für die Reform des AGG einzutragen

