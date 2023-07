Namen der Frauen-Nationalmannschaft in Gebärden

Plakat mit Gebärden zu 'Spielerinnen der Fußball-WM

Foto: Mühlezeitung

Bonn (kobinet) Ihr Auftaktspiel hat die Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der derzeit stattfindenden Weltmeisterschaft schon einmal souverän mit 6:0 gewonnen. Daamit dieses Event barrierefrei bleibt, haben gehörlose Menschen Gebärden für die Spielerinnen entwickelt. "Finde jetzt heraus, wie Alexandra Popp & Co. in Gebärdensprache gezeigt werden", heißt es dazu im neuesten Newsletter der Aktion Mensch.

„Zur Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland gibt die Mühlezeitung der Zieglerschen in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch und dem Deutschen Fußballbund (DFB) erstmalig ein Poster mit den Namen der deutschen Nationalspielerinnen in Gebärden heraus. Erarbeitet wurde das Poster von jungen Redakteur*innen der Mühlenzeitung, einer Schülerzeitung der Haslachmühle. Bei der Übersetzung von Lautsprache in die Namensgebärden flossen Name, Aussehen, Spielposition oder Eigenheiten der Spielerinnen ein. Die jungen Redakteur*innen haben die Namensgebärden für das Poster unter anderem gemeinsam mit der deutschen gehörlosen Frauen-Fußballnationalmannschaft erarbeitet. Entstanden ist ein gemeinsamer Vorschlag, wie sich Fußballbegeisterte gemeinsam über die WM verständigen können“, heißt es auf der Internetseite der Aktion Mensch zu dem Projekt.

