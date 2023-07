Ellen Kubica als neue Landesbehindertenbeauftragte von Rheinland-Pfalz vorgeschlagen

Ellen Kubica

Foto: privat

Mainz (kobinet) In Rheinland-Pfalz steht voraussichtlich im Oktober ein Wechsel in der Position des/der Landesbehindertenbeauftragten an, da Matthias Rösch auf eigenen Wunsch aus dem Amt ausscheidet. Der rheinland-pfälzische Landesvorstand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schlägt daher nun als neue Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung von Rheinland-Pfalz die Mainzerin Ellen Kubica vor. Sie soll auf Matthias Rösch folgen. Paul Bunjes vom Landesvorstand erklärt dazu: "Mit Ellen Kubica haben wir eine erfahrene und gut vernetzte Kandidatin als Landesbeauftragte vorgeschlagen, die sich ehrenamtlich, beruflich und kommunalpolitisch seit Jahren für die Menschen mit Behinderung einsetzt. Kommunalpolitisch ist Ellen Kubica als Vorsitzende des Beirats für die Belange der Menschen mit Behinderung der Stadt Mainz seit 2014 und Mitglied der GRÜNEN Stadtratsfraktion in der Landeshauptstadt seit 2019 erfahren.

„Wir freuen uns sehr darauf künftig mit Frau Kubica gemeinsam die Inklusion von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Rheinland-Pfalz weiter voranzubringen“, erklärte Paul Bunjes.

Ellen Kubica erklärte zu dem Vorschlag: „Ich würde mich sehr freuen, in meiner zukünftigen Arbeit für alle Menschen mit Behinderung in Rheinland-Pfalz etwas bewegen zu können, für mehr Inklusion und gleichberechtigte Teilhabe. Im Sinne der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ist es mir ein Anliegen, mich in meiner zukünftigen Arbeit für das Wunsch- und Wahlrecht aller Menschen mit Behinderung und die inklusive Gesellschaft einzusetzen. Mir ist es wichtig, dass ich in meiner zukünftigen Aufgabe sowohl Menschen mit unsichtbaren und sichtbaren Behinderungen, als auch ihrer Vielfalt und Intersektionalität Repräsentanz verschaffe.“

Hintergrund:

Mit Ellen Kubica wird nach Matthias Rösch und Ottmar Miles-Paul nach langer Zeit wieder eine Frau dieses Amt in Rheinland-Pfalz ausüben. 2007 hatte Marita Boos-Waidosch, die ehemalige Behindertenbeauftragte der Stadt Mainz zeitweise das Amt inne.

