Rollstuhlfahrer nicht evakuiert

Constantin Grosch im E-Rolli

Foto: privat

BERLIN (kobinet) Nach einem Bericht von "t-online" hat es auf der Strecke zwischen Berlin und Hannover am Sonntagnachmittag bei der Bahn wieder einmal Chaos gegeben - am brandenburgischen Bahnhof Nennhausen (Havelland) mussten die Fahrgäste in einen anderen Zug umsteigen, weil der ursprüngliche ICE wegen eines technischen Defekts zunächst nicht weiterfahren konnte. Nur der Rollstuhlfahrer und SPD-Landtagsabgeordnete Constantin Grosch musste, gemeinsam mit einer weiteren Rollstuhlfahrerin ausharren. Es war den Bahnmitarbeitern nicht gelungen, sie in den bereitstehen Zug zu bringen.

Grosch fasste den Vorfall mit den Worten: „Auf dem gegenüberliegenden Gleis nimmt ein anderer ICE alle Fahrgäste auf. Alle, außer die Behinderten.“ zusammen.

