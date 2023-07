Noch freie Plätze für FSJ bei der Lebenshilfe in Bayern

Logo der Lebenshilfe

Foto: Lebenshilfe

ERLANGEN (kobinet) Interessenten und Interessentinnen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (SFJ) oder die Arbeit im Bundesfreiwilligendienst (BFD) finden bei der Lebenshilfe in Bayern ab September wieder zahlreiche Einsatzstellen. Es sind auch noch Plätze frei.

„Menschen, die sich freiwillig für andere engagieren, sind ein Gewinn für uns alle. Es ist Aufgabe der Politik, sie bei ihrem wertvollen Dienst an der Gesellschaft zu fördern und zu unterstützen!“, so Landesvorsitzende Carolina Trautner zum Start des neuen Einsatzjahres.

Die Freiwilligen-Dienste FSJ und BFD sind vor allem für junge Leute eine tolle Chance, sich nach der Schulzeit persönlich und beruflich zu orientieren und sich dabei gleichzeitig für Menschen mit Behinderungen einzusetzen.

Freiwillige können den Kleinsten in Krippen helfen, Kinder und Jugendliche in Kitas fördern, Erwachsene beim Wohnen und Arbeiten unterstützen oder sich in Kultur- und Freizeittreffs engagieren.

Wer sich für einen Freiwilligen-Dienst bei der Lebenshilfe in Bayern ab September 2023 interessiert, sollte sich bei seiner Lebenshilfe vor Ort oder beim Lebenshilfe-Landesverband Bayern melden. Die Kontaktdaten, ein Anfrage-Formular und viele weitere Infos gibt es im Internet.