IGEL-Podcast: Netzwerk Artikel 3 – Das Grundgesetz muss über Allem stehen

Bad Segeberg / Berlin (kobinet) "Netzwerk Artikel 3 – Das Grundgesetz muss über Allem stehen", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Zu Gast beim Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang sind dieses Mal Prof. Dr. Sigrid Arnade und Hans-Günter Heiden vom NETZWERK ARTIKEL 3, das sich seit 25 Jahren für die Umsetzung des Benachteiligungsverbots im Grundgesetz einsetzt. Im gut 40minütigen Gespräch ging es auch um die anstehenden Staatenprüfung Deutschlands vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen Ende August in Genf zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

„Sigi Arnade – Vorstandsmitglied NW3; Sprecherin des Deutschen Behindertenrates, Aktivistin und Günter Heiden – Redakteur ‚Behinderung & Menschenrecht‘ (Magazin des Netzwerk Artikel 3) waren meine Gäste in dieser Episode. 25 Jahre nach Gründung des Netzwerkes, 29 Jahre nach Eintragung ins Grundgesetz (Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden) wurde es Zeit dieses Netzwerk vorzustellen. Gerade an diesem Wochenende wurde wieder viel von diesem Artikel 3 des Grundgesetzes gesprochen, denn die Queerbewegung wünscht sich auch eine Eintragung in diesen Artikel, nämlich wenn es um die sexuelle Orientierung geht. Man merkt also, dass die Weiterschreibung nie zu Ende ist. Das stellten wir auch im Podcast fest. Denn alleine, dass das Thema Behinderung seit 29 Jahren verankert ist im Grundgesetz, bedeutet noch lange nicht, dass die Benachteiligungen vom Tisch sind. Mit Sigrid Arnade und Günter Heiden sprechen wir auch über die Anhörung von Deutschland vor der UNO Ende August in Genf, wo Deutschland seinen Staatenbericht verteidigen muss. Wir erfahren, wie dort die genauen Abläufe sind und was ein Parallelbericht ist. Eine informative und spannende Episode also. Mehr zum Netzwerk Artikel 3 gibt es hier: http://www.nw3.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

