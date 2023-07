Podcast: Wie können wir gute Arbeit für alle Menschen gestalten?

Podcast hören

Foto: Pixabay/Tumisu

Hamburg (kobinet) "Wie können wir gute Arbeit für alle Menschen gestalten?" So lautet der Titel der 7. Folge des Heilpädagogik-Podcast des Berufs- und Fachverband Heilpädagogik. Zu Gast ist Prof. Dr. Stefan Doose, ein ausgewiesener Experte in Sachen Unterstützte Beschäftigung und Persönlicher Zukunftsplanung.

„Arbeit ist für viele Menschen eines der zentralen Lebensthemen. Sie kann sinnstiftend sein, aber auch krankmachend. Nur etwa drei Prozent der Menschen in Deutschland, die eine anerkannte Behinderung haben, sind mit dieser geboren worden. Im Regelfall entwickelt der Mensch die Beeinträchtigung im Laufe seines Lebens – und teilweise durch Arbeit. Grund genug, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie gute Arbeit für alle Menschen aussehen kann. Rihab Chaabane und Philipp Bryant wollen es genau wissen und haben für diese Folge den Experten für Unterstütze Beschäftigung und Persönliche Zukunftsplanung Prof. Dr. Stefan Doose eingeladen. Mit dem Professor für Integration und Inklusion sprechen sie u. a. darüber, was man unter dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt versteht (und warum es in München einen dritten gibt), wie inklusiv Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind, wie die Unterstützte Beschäftigung funktionieren kann und welche innovativen Ideen es für Menschen gibt, die das im SGB IX verankerte ‚Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung‘ nicht erfüllen können“, heißt es in der Ankündigung des Podcast.

