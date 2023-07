Theaterfestival Grenzenlos Kultur feiert sein 25jähriges Jubiläum

Plakat Grenzenlos Kultur 2023

Foto: Grenzenlos Kultur

Mainz (kobinet) Grenzenlos Kultur, Deutschlands ältestes Theaterfestival mit behinderten und nicht behinderten Künstler*innen, feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Nun ist das Programm der Jubiläums-Ausgabe veröffentlicht, und wer es nicht erwarten kann, erhält auch bereits Karten im Vorverkauf. Mit dabei vom 12. – 22. Oktober 2023 in Mainz sind gefeierte internationale Inszenierungen, langjährige Weggefährt*innen und beachtenswerte neue Produktionen, wie es in der Ankündigung des Theaterfestivals heißt.

Link zu Infos zum Theaterfestival in Mainz und zur Möglichkeit des Kartenkaufs