Stille Stunde in Greifswalder Supermarkt startet

Greifswald (kobinet) Heute, am 18. Juli 2023, startet die "Stille Stunde“ im Rewe am Südbahnhof in Greifswald. Diese findet dort von 18:00 - 20:00 Uhr statt und soll u.a. hochsensiblen Menschen einen entspannteren Einkauf ermöglichen.

„In Kooperation mit dem Beratungsdienst Autismus wird in einem Greifswalder Supermarkt eine ‚Stille Stunde‘ eingeführt. Ab 18. Juli können autistische und hochsensible Menschen jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr in einer reizarmen und ruhigen Umgebung einkaufen, wie das BerufsBildungsWerk Greifswald am Montag mitteilte. In dieser Zeit würden Musik und Werbedurchsagen ausgestellt, Waren nicht mit größeren Wagen aufgefüllt und das Piepen beim Einscannen auf ein Minimum gestellt. Das besondere Angebot soll Menschen im Autismus-Spektrum und anderen hochsensiblen Personen das Einkaufen in dem Rewe-Markt erleichtern“, heißt es in einem Bericht des Evangelischen Pressedienstes (epd).

Link zum vollständigen epd-Bericht