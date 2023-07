Kreis Trier-Saarburg entwickelt Aktionsplan

Schweich (kobinet) Der Landkreis Trier-Saarburg erstellt einen Lokalen Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen. Ziel ist es, die Bedingungen für die betroffenen Menschen im Kreis weiter zu verbessern. Es geht darum, ihnen in den vielfältigen Lebensbereichen die Teilhabe im Sinne der Inklusion zu ermöglichen. Der Prozess zur Entwicklung des Aktionsplanes startet mit einer Auftaktveranstaltung, die heute am 18. Juli im Bürgerzentrum in Schweich stattfindet, heißt es auf der Internetseite des Landkreises. Eingeladen zu dem Auftakttermin sind diejenigen, die das Thema direkt oder indirekt betrifft sowie alle weiteren Interessierten: die Menschen mit Behinderungen selbst, ihre Angehörigen sowie zum Beispiel die Vertretungen der Selbsthilfe, der Einrichtungen, Institutionen und Verbände, Ehrenamtliche, Vertreter:innen der Kommunalpolitik.

„Jeder, der sich aus eigener Betroffenheit oder auch sonst mit dem Bereich Behinderungen auseinandersetzen und vielleicht sogar einbringen möchte, ist willkommen. Auf dem Programm stehen fachliche Beiträge, so unter anderem vom Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen, Matthias Rösch. Er wird erklären, wofür der Aktionsplan benötigt wird und über die UN-Behindertenrechtskonvention informieren. Der Behindertenbeauftragte des Kreises, Dr. Christoph Emmerling, wird den Blick konkret in den Kreis Trier-Saarburg richten und die Perspektiven und Entwicklungen darlegen. Moderator Sascha Lang wird über das Thema Partizipation und Inklusion sprechen“, heißt es in der Ankündigung.

