ABiD erwartet Antwort und Stellungnahme

Foto: ABiD

BERLIN (kobinet) Der DFB-Star und Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich mal so richtig im Ton vergriffen. Er hatte am Frankfurter Flughafen einen Fan beleidigt und ihn in aller Öffentlichkeit als „Spasti“ bezeichnet. Besonders unglücklich für den Verteidiger von Real Madrid ist dabei, dass ein anderer Fan ein Video von dem Vorfall gemacht hat und dieses auf TikTok verbreitete. Der Allgemeine Behindertenverband in Deutschland (ABiD) hat auf diesen Vorfall mit einer E -Mail durch seinen Vorsitzenden am 10. Juni 2023 an den DFB umgehend reagiert und um Stellungnahme gebeten.

Bis heute wurde leider nicht geantwortet. Herr Antonio Rüdiger hat sich zwar lapidar entschuldigt, aber, aus der Sicht des ABiD ist das Vergreifen auf den abwertenden Wortschatz gegen Menschen mit Behinderung nicht so einfach zu entschuldigen. Gerade im Kader des Nationalteams ist doch, nach Meinung des ABiD, Vorbildwirkung in der Öffentlichkeit eine unbedingte Pflicht.

So wartet der ABiD also weiter auf eine unbedingte Antwort des DFB auf die Anfrage seines Vorsitzenden.