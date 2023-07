Erfurt (kobinet) Die Hohenwarte Fahrgastschifffahrt feiert heute am 17. Juli die Einweihung ihres barrierefreien Stegs mit Ampelanlage, damit zukünftig alle weitgehend ohne Hindernisse an Bord gehen können. Das Thüringer Barrierefreiheitsförderprogramm (ThüBaFF) macht dies möglich – ab der aktuellen Saison gelangen Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren und sonstigen mobilen Einschränkungen ganz leicht über eine Rampe auf die Personenschiffe, die auf dem Stausee Hohenwarte unterwegs sind. Darauf weist das Büro des Thüringer Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderungen hin.

„Am 17. Juli ist es nun soweit, dann wird der neue barrierefreie Steg an der Schiffsanlegestelle nahe der Hohenwarte Staumauer feierlich in Betrieb genommen. Erstmalig wird ein Rollstuhl ganz problemlos an Bord eines der Fahrgastschiffe rollen können. Wir freuen uns, zukünftig einen nahezu barrierefreien Zugang zu unseren Schiffen anbieten zu können, um so einem noch größerem Gästekreis eine Rundfahrt auf dem schönsten Stausee zu ermöglichen.“, sagt Falko Tiesel, Geschäftsführender Gesellschafter der Fahrgastschifffahrt Hohenwarte GmbH.

Möglich wurde die Umsetzung des Vorhabens durch ThüBaFF-Mittel in Höhe von 8.000,00 Euro, die auf Antrag an die Fahrgastschifffahrt Hohenwarte GmbH ausgereicht wurden. Mit einem Eigenanteil in Höhe von ca. 2.000 Euro belief sich die Gesamtinvestition auf 10.000 €. „Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich für die Unterstützung und sehr gute Zusammenarbeit mit Herrn Kowalleck und dem Landesbehindertenbeauftragten sowie für die Umsetzung dieses Projektes bei der Firma A&G Stahl Saalfeld.“, fügt Tiesel freudig hinzu.

An der Einweihung mit anschließender Rundfahrt nehmen der Thüringer Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen Joachim Leibiger, der CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II Maik Kowalleck, Mitglieder des Landesbehindertenbeirats (LBB) sowie der kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises, Christian Tschesch, teil. Zudem werden betroffene Passagiere im Rollstuhl zusteigen, um den barrierefreien Zugang zu testen.

Die Veranstaltung beginnt am 17. Juli um 10:20 Uhr. Das Schiff fährt um ca. 10.45 Uhr an der Anlegestelle der Stausee-Schifffahrt Hohenwarte (Sperrmauer Hohenwarte) ab.

Hintergrund zum Förderprogramm ThüBaFF:

Die Richtlinie zur Förderung der Barrierefreiheit (Thüringer Barrierefreiheitsförderprogramm – ThüBaFF) ist formell zum 1.12.2021 in Kraft getreten. Das ThüBaFF zielt auf eine verbesserte Teilhabe in vielen gesellschaftlichen Bereichen ab und fördert Investitionsvorhaben. Mit dem ThüBaFF soll die Maßnahme III.2 des Thüringer Maßnahmenplans 2.0 zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention verwirklicht werden. Maßgeblich initiiert wurde das Programm durch den Thüringer Landesbeauftragten (TLMB).