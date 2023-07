Kommt mit nach Genf zur Staatenprüfung zur UN-Behindertenrechtskonvention

Sharepic von Mittendrin zur Fahrt nach Genf

Foto: mittendrin

Köln (kobinet) "Eltern fordern inklusive Bildung. 14 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention - Wann setzt Deutschland das Recht auf inklusive Bildung endlich um? Am 29.8. prüft die UNO die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland. Wir sind vor Ort. Kommt mit nach Genf!!!" Mit diesem Sharepic wirbt der Kölner Verein mittendrin dafür, dass möglichst viele Menschen mit nach Genf fahren, wenn dort am 29. und 30. August die zweite Staatenprüfung Deutschlands zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen stattfindet.

„Wer kommt mit nach Genf? Deutschland bricht die UN Behindertenrechtskonvention. Vor allem Artikel 24 – inklusive Bildung – wird in fast allen Bundesländern verschleppt, verweigert und hintergangen. Bei der Staatenprüfung des UN-Fachausschusses in Genf Ende August wird das ans Licht kommen. Wichtig ist nur, dass dieses Mal auch die Öffentlichkeit von der absehbaren Rüge durch die UNO erfährt. Deshalb fahren Eltern aus mehreren Bundesländern nach Genf, um dort auf die Missstände aufmerksam zu machen und Öffentlichkeit herzustellen. Wir brauchen noch Verstärkung.

https://www.mittendrin-koeln.de/mitma…/kommt-mit-nach-genf„, schreibt der Kölner Verein Mittendrin auf Facebook.

Link zum Facebook-Eintrag von mittendrin e.V.

Link zu weiteren Infos zur Fahrt nach Genf und zu den Hintergründen von mittendrin e.V.