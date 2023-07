Bonn (kobinet) "Wir Menschen sind irgendwie alle gleich und doch so verschieden. Der Begriff Diversität bezeichnet die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt, die uns begegnen: Körper, Religion, ethnische Herkunft und noch mehr. Und eine vielfältige Gesellschaft für alle hat enorme Vorteile! Welche genau? Das erfährst du in unserem Artikel", so heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch mit dem HInweis auf einen Beitrag, in dem erklärt wird, was Diversität bedeutet.

Link zum Beitrag zu Diversität der Aktion Mensch