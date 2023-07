Sonntag trifft IGEL: Wie siehst du denn aus! Mode und Stil mit Gefühl

Sharepic zum IGEL-Podcast zum Thema Mode

Foto: IGEL-Media

Halle / Bad Segeberg (kobinet) "Wie siehst du denn aus! Mode und Stil mit Gefühl", so lautet der Titel der mittlerweile fünften Ausgabe der Reihe Sonntag trifft IGEL im Rahmen des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Die Moderatorin und Journalisitin Jennifer Sonntag tauscht sich dabei mit dem Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, u.a. über Mode, Stiliing und die damit verbundenen Gefühle aus.

„Wie siehst du denn aus! Wie siehst du denn aus? Wow! Wie siehst du denn aus. Drei verschiedene Varianten, das Aussehen eines Menschen zu vertonen. Mal erschrocken, mal begeistert, mal verblüfft. Das Aussehen spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle. Wie ist das denn händelbar für Blinde und Sehbehinderte? Brauchen Menschen mit Behinderung eine eigene Mode? Lässt sich der IGEL zum schminken überreden? Sei dabei in einer lockeren Talkrunde, wo Modespezialistin, Moderatorin und Bloggerin Jennifer Sonntag sich mit Moderator und Inklusator Sascha Lang über Stil und Aussehen unterhält. Wie immer freuen wir uns auf Feedback auf all unseren Kanälen“, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Links aus der Show:

Das angesprochene Buch von Jennifer Sonntag heißt: „Der Geschmack von Lippenrot“. Hier ist der Blobbeitrag dazu: https://jennifer-sonntag.de/index.php/einblicke/der-geschmack-von-lippenrot/

Und hier gibt’s die aktuelle Modekolumne auf „Die neue Norm“: https://dieneuenorm.de/kolumne/ich-hab-was-mit-mode-am-hut/

Schminktipps von Tina Sohrab auf ihrem Kanal Blind and Beauty gibt’s hier: https://www.youtube.com/channel/UC6SfODrp8VBHPFsnkd2ybcQ

Mehr Infos zum IGEL gibt es hier: www.igelmedia.com