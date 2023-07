Selbsthilfeverband will bei sozialen Phobien helfen

Fragen und Antworten unmittelbar erhältlich

Foto: Pixabay/geralt

BRAUNSCHWEIG (kobinet) In Zeiten wachsender Konkurrenz werden hohe Erwartungen an Einzelpersonen gestellt. Nicht selten fühlen sich Menschen deshalb unter Druck und tendieren vor allem im Beruf zu einem Idealismus. Dies gilt insbesondere für Betroffene einer sozialen Phobie, denn sie kämpfen ohnehin mit Angstgefühlen und bauen aus Sorge vor dem Nicht-Genügen sich selbst Druck auf. Sie können so in eine ständige Spirale des Noch-Besser-Machen-Müssens geraten. Der Selbsthilfeverband "intakt e.V." möchte Wege aus diesem Problem heraus aufzeigen, besonders für Situationen, in denen die "üblichen" Ratschläge nicht weiterhelfen.

Wie der Vorsitzende, Julian Kurzidim, hierzu entsprechend formuliert, bezeichne Perfektionismus das problematisch große Bedürfnis, überdurchschnittlich gute Ergebnisse zu erbringen – einerseits aus dem Streben nach Vollkommenheit, andererseits aus dem Wunsch zur Fehlervermeidung. „Zwar ist das Anliegen, brillante Arbeit abzuliefern, als verständlich und vorbildlich anzusehen. Doch kann es aufgrund der ständigen Obsession zu noch mehr Steigerung die eigene Wahrnehmung zunehmend verfälschen und sogar ein objektiv ausgezeichnetes Ergebnis für Betroffene als schlecht und ungenügend erscheinen lassen. Grund hierfür ist die Erfahrung, von Anderen als Person und in der erbrachten Arbeit fortgesetzt als nicht ausreichend genug beurteilt zu werden“. Dabei sind Lob und Anerkennung von außen sichtbar, allerdings werden solche Prädikate aus unterschiedlichen Beweggründen vom Sozialphobiker nicht erkannt, in Zweifel gezogen oder umgedeutet. Unpassende Anforderungen und Glaubenssätze („das Gefühl vom Fisch auf dem Fahrrad“), ein persönliches Selbstbewusstseinsdefizit oder vermeintlich überhohe Ansprüche von Kollegen oder Vorgesetzten können hierbei eine Rolle spielen.

