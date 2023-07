barrierefrei aufgerollt zu Klimaaktivismus und Behinderung

Sharepic zur Sendung barrierefrei aufgrollt zum Klimaaktivismus

Foto: BIZEPS

Wien (kobinet) "Klimaaktivismus und Behinderung", so lautet der Titel der 60. Ausgabe der Sendung barrierefrei aufgerollt, die vom Wiener Zentrum für selbstbestimmtes Leben BIZEPS herausgegeben wird. "In dieser Sendung sprechen wir mit der deutsch-französischen Umweltaktivistin Cécile Lecomte, die ihr Leben dem Protest für die Umwelt gewidmet hat", heißt es dazu in der Ankündigung.

Link zur Sendung von barrierefrei aufgerollt und zu weiteren Infos