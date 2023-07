IGEL-Podcast zu besserer Meinungsforschung für behinderte Menschen

Sharepic zum IGEL-Podcast zur Meinungsforschung

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Was meinst du dazu? Bessere Meinungsforschung für Menschen mit Behinderung", so lautet die aktuelle Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Darüber spricht der Inklusator Sascha Lang mit Lea Thönnes von der Aktion Mensch.

„Wir werden viel und oft nach unserer Meinung gefragt. Die Meinung ist wichtig, denn sie gibt Unternehmen, Behörden und sonstigen Institutionen ein Bild darüber, wie die Gesellschaft tickt, was gebraucht wird oder wo eventuell gegengesteuert werden kann. Oft werden Menschen mit Behinderung bei vielen Umfragen nicht mitgedacht. Sie werden nicht gefragt. Dies verfälscht das Gesellschaftsbild, weil damit 15 % einer Gesellschaft unbeachtet bleiben. Warum werden Menschen mit Behinderung so wenig berücksichtig? Ganz oft sprechen die Meinungsforschungsinstitute vom Problem des Findens. Sie haben oft keinen Zugang zu Menschen mit Behinderung. Die Aktion Mensch, die selber viele Forschungen macht, ist diesem Phänomen auch begegnet und hat mit dem Meinungsforschungsinstitut IPSOS eine Lösung erarbeitet. Es gibt nun ein eigenes Teilhabe Panel für Menschen mit Behinderung. Warum dieses Panel, diese Community, nur auf den ersten Blick exklusiv erscheint, erzählt uns Lea Thönnes von der Aktion Mensch. Denn auch hier zählt: mit uns – nicht ohne uns! Mehr Infos zu der Teilhabe Community gibt es auf https://teilhabe.ipsos.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

