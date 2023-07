Tag der offenen Tür zu 25 Jahre PARAVAN

Tag der offenen Tür bei PARAVAN

Foto: PARAVAN GmbH

Aichelau (kobinet) Ein Tag der offenen Tür im PARAVAN Mobilitätspark findet am Sonntag, den 16. Juli ab 10 Uhr in Aichelau statt. Dabei werden gleich drei Jubiläen gefeiert: 25 Jahre Fahrzeugumbau, 20 Jahre Drive-by-Wire und 15 Jahre Elektrorollstühle. Die Besucher*innen erwartet ein ereignisreicher Tag voller spannender Aktivitäten und die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu nehmen, wie es in der Ankündigung heißt.

„25 Jahre PARAVAN – am Anfang stand ein prägendes Erlebnis und eine Idee: Regen auf einer abgelegenen Autobahnraststätte, ein Rollstuhlfahrer, der in sein Auto umsetzen möchte, Roland Arnold fasst beherzt zu und kommt mit den Leuten ins Gespräch. Der Mann möchte nicht wie ein Gepäckstück hinten im Auto transportiert werden. Da muss es doch eine bessere Lösung geben – dieser Gedanke lässt den PARAVAN-Gründer nicht mehr los. Zurück in der heimischen Werkstatt in Pfronstetten-Aichelau tüftelt er an einer Lösung und präsentiert 1998 den ersten PARAVAN – einen Chrysler Voyager mit einem tiefer gelegten Boden und einer seitlichen Rampe auf der Beifahrerseite. Jetzt kann der Rollstuhlfahrer:in direkt und ohne fremde Hilfe ins Auto fahren, auf den Fahrerplatz oder auf die Beifahrerseite, so wie es seinen persönlichen Bedürfnissen entspricht. Der Anfang der PARAVAN-Story für mehr Mobilität und Teilhabe für Menschen die bis dahin nicht mehr alleine Autofahren konnten“, so beschreibt Anke Leuschke, Pressesprecherin der PARAVAN GmbH die Anfänge der Firmengründung.

Die PARAVAN GmbH feiert am 16. Juli jedoch gleich drei Jubiläen: 25 Jahre Fahrzeugumbau, 20 Jahre Drive-by-Wire und 15 Jahre Elektrorollstühle. „Besuchen Sie uns zum Tag der offenen Tür im PARAVAN-Mobilitätspark in Pfronstetten-Aichelau. Nutzen sie den Tag und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der innovativen Mobilitätsschmiede. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, schreibt Anke Leuschke.

