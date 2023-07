Neuer Podcast MmB Community auf Spotify

Logo des Podcast MmB Community

Foto: MmB Community

Kassel (kobinet) Dass aus einer Peer Counseling Weiterbildung ein Podcast-Projekt entstehen kann, darauf hat Manuel Nagy aus Kassel die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. Auf die nunmehr erste Ausgabe des Podcast "MmB Community", den er mit Paul Hofmann entwickelt hat, weist dieser in folgendem Beitrag für die kobinet-nachrichten hin.

Es war einmal die Weiterbildung zum Peer Counselor Anfang Mai 2023. Sie startete mit 14 Teilnehmenden aus ganz Deutschland. Neben der Einführungsveranstaltung, in Präsenz, in Uder (Thüringen) gab es jede Menge Austausch links und rechts des Weges. Aufgrund einer salopp formulierten Frage, „stell dir mal vor, du würdest einen Podcast machen“ entstand zwischen Paul Hofmann und mir, Manuel Nagy, ein kreativer Ideenaustausch, der über das Weiterbildungs-Wochenende hinaus anhielt. Seither sind wir täglich im Kontakt, konzipieren, planen, gestalten und siehe da:

Der Podcast „MmB Community“ feiert am Freitag 14. Juli 2023 sein Release auf Spotify.

Aufgepasst, jetzt kommt eine Werbung:

Insta-Man P96 aka Paul und Insta-Bro seh_ungeheuer Mano Grande sind Rollstuhl- und Taststock-erprobt und machen nun auf Podcaster. MmB Community ist ein lockeres Hörerlebnis für Menschen mit Behinderung and all people, nur bei Spotify. Wir sind mal lustig und mal ernst, mal freundlich und mal frech und laden Alle ein, dies in der Community auch zu sein. „MmB ist das neue bunt!“

Wir wünschen uns Zuhörende, Unterstützende, kreative Köpfe, bei Instagramm, in der Community und der Gesellschaft. Wir wollen einen Ort für Individualität, Kreativität und Diskussion schaffen und das über gedankliche und tatsächliche Barrieren hinweg.

Schaltet ein, seit 13.7.2023 um 12:00 Uhr gibt’s die Folge 1 bei Spotify.

Link zum Podcast