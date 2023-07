Musikvideo: Wer ist schon normal

Graf Fidi auf dem Sofa

Foto: Graf Fidi

Berlin (kobinet) "Was als #normal gilt, wird heutzutage durch #Inklusion und #Diversität immer weiter aufgebrochen. @graffidi fordert in seinem neuen Song 'Wer ist schon normal' dazu auf, die Grenzen der Normativität zu brechen", mit diesen Worten macht der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung auf Twitter auf das neueste Musikvideo des Songs "Wer ist schon normal" von Graf Fidi aufmerksam. Der Rapsong inklusive Musikvideo wurde nun auf YouTube veröffentlicht.

„Ihr Lieben, am 21.6.2022 fand der Jahresanfang von Jürgen Dusel statt. Bei dieser Veranstaltung nutzte ich die Gelegenheit um ihm den Vorschlag zu unterbreiten, einen Rapsong inklusive Musikvideo für ihn zu produzieren. Unter dem Arbeitstitel „Demokratie braucht Inklusion“ ist nun ein Dreivierteljahr später ein Kollaborationssong mit fünf Künstler*innen aus unterschiedlichen Bundesländern zum Thema Diversität und Inklusion mit dem Namen ‚Wer ist schon normal‘ entstanden. Was als anfängliches Projekt zweier langjähriger Freunde an einem Abend in Köln entstand, ist nun zu einem großen Projekt geworden. Danke an Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen sowie sein Team, ohne deren finanzielle Unterstützung die Produktion von Song und Video gar nicht erst hätten beginnen können. Ebenfalls geht mein Dank an die teilnehmenden Musiker*innen. KlasoK für deinen Rap in Gebärdensprache und deine unglaubliche Energie die du mit in das Video gebracht hast. Dirtycor, für deine Strophe die du in Zusammenarbeit mit Klark geschrieben hast und für die Kontaktherstellung zu den Gebärdensprachdolmetscherinnen. CassMae, für das Schreiben der Bridge.“ Das schreibt Graf Fidi auf YouTube zu dem Musikvideo.

