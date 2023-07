Menschen mit Behinderungen werden in den Bundestag eingeladen

Blick mit kobinet-T-Shirt auf den Reichstag

Foto: Susanne Göbel

BERLIN (kobinet) Auf Vorschlag des Bundestagsabgeordnete und ehemalige Behindertenbeauftragte Hubert Hüppe (CDU) an die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) den Vorschlag gemacht hat werden nach Zustimmung durch die Bundestagspräsidentin in der kommenden Zeit Menschen mit Behinderungen in den Deutschen Bundestag eingeladen. In dieser Veranstaltung mit dem Thema „Menschen mit Behinderungen im Parlament“ Menschen mit Behinderungen sollen diese die Gelegenheit erhalten, ihre Bedürfnisse den Abgeordneten darzustellen und der politische Dialog über Inklusion und Barrierefreiheit vorzubringen.

Die Bundestagspräsidentin is mit Hubert Hüppe der Meinung, dass eine solche Veranstaltung die Sensibilität der Abgeordneten für Themen, die Menschen mit Behinderungen aktuell bewegen, erhöhen wird. Es ist noch nicht ganz sicher, ob dieses Ereignis innerhalb des Jahres 2023 oder im Laufe der Legislaturperiode stattfinden wird.

Geplant ist, dass Abgeordnete Menschen mit Behinderungen aus ihrem Wahlkreis einladen können. Hubert Hüppe machte deutlich, dass bei der Veranstaltungsplanung hinsichtlich des Programms und thematischer Schwerpunkte Menschen mit Behinderungen als Experten in eigener Sache von Anfang an eingebunden werden sollten.