Nürnberg und Saarland werden sich um Austragung der Nationalen Sommerspiele 2026 bewerben

Logo des Special Olympics Deutschland

Foto: SOD

BERLIN (kobinet) Special Olympics Deutschland (SOD) haben jetzt bekannt gegeben, dass nach vielen intensiven Gesprächen mit verschiedenen Kommunen, das Saarland und Nürnberg ihr Interesse als Gastgeber der Nationalen Sommerspiele 2026 von SOD offiziell hinterlegt haben. Die Nationalen Sommerspiele sind Deutschlands größtes inklusives Multisportevent. Sie werden im Wechsel zwischen Winter und Sommer alle zwei Jahre ausgetragen.

Special Olympics Deutschland hat auf dem Weg zu den jetzt vorliegenden Bewerbungsbekundungen viele vertrauensvolle Gespräche mit Kommunen aus ganz Deutschland geführt. Dabei wurde deutlich, dass insbesondere durch das Host Town Programm, während der Special Olympics World Games, bei dem internationale Delegationen in Kommunen in Deutschland zu Gast waren, das Interesse an inklusiven Großsportveranstaltungen signifikant gewachsen ist. Entsprechend bewerben sich jetzt mit dem Saarland und Nürnberg zwei Sportregionen, die sich bereits im Rahmen der Special Olympics World Games Berlin 2023 engagiert haben. Dies zeigt das nachhaltige Interesse an Sport, Inklusion und Teilhabe der Bewerberregionen.

Die Interessensbekundung aus Saarbrücken wurde offiziell vom Landessportverband für das Saarland gemeinsam mit Special Olympics Saarland, dem Bundesland Saarland sowie kommunalen Partnern eingereicht. Nürnberg wird sich als Kommune mit Unterstützung von Special Olympics Bayern sowie dem Freistaat Bayern bewerben.