In Familie Gebärden

Ansicht des Deutschen Hygienemuseums Dresden

Foto: H. Smika

DRESDEN (kobinet) Sich mit Gebärden verständigen zu können, das findet immer mehr Interesse und auch Interessenten. Sogar einige Kinder nutzen sie als "Geheimsprache. In Hotellerie und Gastronomie wächst die Zahl jener, die wenigstens ein paar Gebärden zur grundlegenden Verständigung erlernen möchten. Sehr viele haben wohl schon einmal daran gedacht, diese "Gebärden-Sprache" zu erlernen. Aber wie es im Leben so häufig ist: Man hat dann häufig auch Wichtigeres zu tun. Das Deutsche Hygienemuseum in Dresden bietet jedoch jetzt eine Möglichkeit, den Start in die Verständigung mit Gebärden zu machen - und dies nicht mit einem Lehrgang sondern sogar gleich in Familie

Im Rahmen des Ferienprogramms des Deutschen Hygienemuseums können Kinder nach Anmeldung kostenfrei in kindgerechter Form den Zauber der Gebärdensprache kenne lernen und sich in ihren ersten Gebärden ausprobieren. In einer weiteren Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dieses Einstiegswissen dann gleich etwas zu erweitern.

Die Einzelheiten dazu sind auf der Internetseite des Deutschen Hygienemuseums zu erfahren.