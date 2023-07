Fachtagung zu Verbandsklagen im Behindertenrecht

Berlin (kobinet) Zur Fachtagung mit dem Titel "Verbandsklagen im Behindertenrecht – Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit" lädt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) ein. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin, Auerbachstraße 7, 14193 Berlin am 8. September 2023 von 9:00 bis 16:30 Uhr statt. Teilnahmebeitrag:wird keiner erhoben, Anmeldeschluss ist der 31. August 2023, heißt es in der Ankündigung.

„Viele Barrieren, die Menschen mit Behinderungen an der gleichberechtigten Teilhabe hindern, dürfte es mit Blick auf die bestehenden rechtlichen Vorgaben eigentlich gar nicht geben. Doch Recht muss auch durchgesetzt werden. Die Möglichkeiten des verbandlichen Rechtsschutzes systematisch zu nutzen, um Verstöße gegen rechtliche Vorgaben zur Umsetzung von Barrierefreiheit zu ahnden: Das ist das Ziel des behinderungsübergreifend angelegten Projekts ‚Barrierefreiheit durchsetzen, Diskriminierung ahnden‘, das der DBSV seit April 2020, unterstützt durch die Rechtsberatungsgesellschaft ‚Rechte behinderter Menschen‘ (rbm), durchführt. Wir danken der Aktion Mensch für die Förderung dieses Projektes“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Die Veranstaltung richtet sich an die interessierte Fachöffentlichkeit, insbesondere an Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen von Menschen mit Behinderungen, der öffentlich-rechtlichen Träger und Einrichtungen, der Gerichtsbarkeit und Anwaltschaft sowie der Wissenschaft. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich. Die Anmeldung nehmen Sie bitte bis spätestens zum 31.08.2023 unter folgendem Link vor: https://www.dbsv.org/online-anmeldung.html. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter: [email protected] oder Tel.: 0 30 / 28 53 87 – 165 zur Verfügung, hießt es in der Ankündigung.

Link zu weiteren Infos zur Veranstaltung und zum Programm