Digitales Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache wird ausgezeichnet

DGS Symbol Gebärdensprache

Foto: public domain

Baden-Baden (kobinet) "Der undotierte Institutionenpreis Deutsche Sprache 2023 geht an das Digitale Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache (DW-DGS), das am Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser an der Universität Hamburg angesiedelt ist." Darüber freut sich Lela Finkbeiner auf Twitter und gratuliert den Preisträger*innen des Kulturpreises Deutsche Sprache 2023. Die Preisverleihung findet am 30. September in Baden-Baden statt, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (rnd) mitteilt.

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, das Deutsche Gymnasium in Tallinn und das Digitale Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache werden dem nrd-Bericht zufolge mit dem Kulturpreis Deutsche Sprache 2023 ausgezeichnet. „Der undotierte Institutionenpreis Deutsche Sprache 2023 geht an das Digitale Wörterbuch Deutsche Gebärdensprache (DW-DGS), das am Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser an der Universität Hamburg angesiedelt ist“, heißt es im nrd-Bericht.

